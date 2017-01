Frisk satsing og eit større arrangement

13. januar 2017 kl. 10:18 av av Edd Meby

Årets arrangement ligg tilfeldigvis i veka med Kristi himmelfartsdag, og arrangørane har bestemt seg for å gripe moglegheita.

– Vi fekk ein raud dag på kjøpet, og då fann vi ut at vi ville utvida arrangementet, seier Ragnar Fosstveit i Sauda Ferie & Fritid.

– Det betyr at vi tar med oss torsdagen, i tillegg til fredag og laurdag som det tradisjonelt har vore av konsertar. Vi satsar og trur at publikum vil like det vi har på menyen. Dette er ein god måte å utvikle arrangementet på, meiner vi. Med ein fridag midt i veka trur vi både fastbuande og fleire tilreisande vil benytte seg av tilboda i Sauda desse dagane.

Sjølv om ikkje alle brikker er på plass, ser programmet imponerande ut. Det inkluderer blant anna:

Torsdag: Konsert på Paviljongen med Vamp.

Fredag: Standup-komikar på Paviljongen

Laurdag: Konsert med Stavanger-kameratene og dans med Anne Nørsti på Paviljongen.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.