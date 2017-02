HEVA TIL TO: Sauda får også i år to millionar kroner i omstillingsmildar, slik kommunen fekk i 2013. Dei siste tre siste åra har omstillingsarbeidet fått årleg ein million kroner. (Arkivfoto)

Dobla millionpotten til Sauda

Fylkesadministrasjonen føreslo å gi Sauda èin million kroner i omstillingsmidlar i 2017. Lokalt påtrykk sørga for to millionar.

16. februar 2017 kl. 08:00 av av Ingvil Bakka

– Me er sjølvsagt veldig godt fornøgde. Det har blitt lagt ned ein stor innsats i å snakka vår sak og i å få formidla behova våre til fylkespolitikarane. Me er per i dag heilt avhengige av desse omstillingsmidlane for å halda trykket oppe på næringsutvikling, seier Andreas Fløgstad, prosjektleiar i Sauda omstilling.

Det er nå i 2017 det femte året på rad at Sauda får omstillingsmidlar frå Rogaland fylkeskommune.

