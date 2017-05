Vil verne om saudahistoria

5. mai 2017 kl. 10:32 av av Frank Waal

Riksantikvaren har gitt 100 000 kroner til Sauda kommune. Kommunen søkte om pengane for å lage ein kulturminneplan.

– Me har mange bygningar i Sauda med historisk verdi. Men me manglar ein samla plan som viser ein oversikt over dette. Ein kulturminneplan skal også vere eit verktøy slik at me kan ta betre vare på kulturminnene våre, seier kultursjef Åshild Marie Øverland.

Dei meste kjente kulturminnene i Sauda er knytt til industri og vasskraft. Men ifølge kultursjefen er det óg ei rekke andre bygningar som også er kulturminner.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.