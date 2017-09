«Det var ein gong tre bukkar som skulle til seter for å gjere seg feite….»

4. september 2017 kl. 08:09 av av Edd Meby

For ikkje å snakke om dei tre bukkane bruse, som kjem gåande over brua, på veg til seter for å gjere seg feite. Rett nok er dei skorne ut i tre av kunstnaren Oliver Vogt, men dei er ganske så livaktige. Det er trollet også, og Selma Fattnes (4) er ikkje redd for å innrømme at ho er litt forsiktig med troll.

– Eg er redd trollet, seier ho.

– Kor bur det?

– Der borte, seier ho stille og peiker bort mot elva.

Selma var med barnehagen sin, Leabøen, opp til den nye Trollplassen som skal blli offisielt opna søndag 3. september. Då kjem ordføraren for å klippe snor, og Barnas Turlag skal lage natursti. Men på onsdag var det ungane i Leabøen som var på besøk. Med pølsegrilling.

