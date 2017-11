Eldsjelene for Fairtrade-arbeidet er nominerte til prisen Fairtrade Fighter for å ha jobba hardt og lenge for å auke lokalbefolkningas kjennskap til Fairtrade. Her er dei representert med Torhild Øvregård Tveit, Arild Markussen, Sjur-Ingvar Holgersen, Laura Seltveit og Tora Hellerdal Fosstveit, saman med ordførar Asbjørn Birkeland. Foto: Even Emberland.