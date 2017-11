«Eg er veldig glad eg har ein jobb»

24. november 2017 kl. 14:33 av av Edd Meby

Det er ikkje mange som arbeider i butikk i 30 år, og det er grunnen til at ho tirsdag denne veka fekk «Det kongelige selskap for Norges vel» sin medalje for lang og tru teneste. Det var ei overrasking som sette henne heilt ut.

– Eg var invitert heim til Morten (Anita sin sjef med etternamn Brekke) og kona for ei lita feiring. Då eg kom opp var det bare han og Unn Karin der, men bordet var dekka til 16 personar! Kven er det nå som kjem?

– Ikkje Mette Marit, svara eg, smiler Morten Brekke.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.