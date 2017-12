Dømt etter villmannskjøring

5. desember 2017 kl. 14:39 av av Ingvil Bakka

Den hasardiøse kjøringa skjedde i løpet av to dagar for to og eit halvt år sidan, då tre kameratar var ute på motorsykkelturar i Sauda og Suldal. Fartsoverskridinga blei avdekka då kjøreturen enda med at ein av dei, ein 19 år gammal saudamann, mista livet i ei utforkjøring på strekninga mellom Sauda og Ropeid.

Dei to gutane, som var 19 og 20 år sommaren 2015, var tiltalt for fleire brot på vegtrafikklova då saka mot dei blei ført for Haugaland tingrett nå i november.

Begge gutane blei dømt til betinga fengsel i 45 dagar og til tap av førarretten i høvesvis to år og ni månader og tre år.

