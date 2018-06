Vesle Rakel Amine Flåte fyller fire år i august og treng eit nytt pass. – Me har ikkje planlagt noko utanlandsreise, men det er uansett greitt å ha eit pass klart. Eg synest det er veldig greitt at me har mulegheit til å få ordna pass her i Sauda. Det blir så mykje meir tungvindt om me må reisa ut frå kommunen, seier mamma June Flåte. Dei fekk god hjelp av førstekonsulent Turid Olene Øvrebø. Foto: Ingvil Bakka.