Buss for båt i Saudafjorden

19. januar 2019 kl. 13:54

Norled melder på sine nettsider at det frå i dag, laurdag blir sett inn buss for båt mellom Ropeid og Sauda. Årsaka er, som så ofte i den kaldaste årstida, is på fjorden.

Endringa er meldt å vara inntil vidare.