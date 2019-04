Ei politisk meiningsmåling Norfakta har gjort for Ryfylke i Sauda, viser at ordførar Asbjørn Birkeland får fornya tillitt og at Senterpartiet ville fått 10 av 19 representantar dersom det var kommuneval i dag. Arbeidarpartiet og Høgre går svakt tilbake. Tre av dei fire småpartia ville ikkje fått plass i kommunestyret. Foto: Frank Waal.