Fotballcup heile helga

26. april 2019 kl. 18:01

Årets utgåve av Saudacup blir sparka i gang i morgon, laurdag. Turneringa går over to dagar, laurdag og søndag, og deltakarlaga er frå seksårslag til og med elleve-/tolvårslag. Alle deltakarlaga spelar kampar både laurdag og søndag på stadionanlegget til Sauda. Cupen blir arrangert av fotballgruppa i Sauda Idrettslag.

I tillegg til fotball, blir det mange andre aktivitetar for deltakarane. På arrangementsida kan ein lese at det laurdag blir liv og røre i sentrum på Rådhusplassen, med DJ, musikk, speaker, skishov med freeski- og snowboardgruppa til Sauda Idrettslag, ope utebasseng, grilling og diskotek for barn og ungdom.

I tillegg til ei rekke lag frå Sauda, er det deltakarlag frå klubbane Suldal, Erfjord, Vidar, Jarl og Odda. Både laurdag og søndag er det sett opp kampar frå klokka ni om morgonen og til utpå ettermiddagen.

Saudacup blei arrangert for første gong i 2017, då under namnet Sentrumscupen, og cupen for aldersbestemte lag blei arrangert på våren både i 2017 og i fjor, slik den også blir det i år.