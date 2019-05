Fylkesmannen vil ha færre hyttefelt

– Me støttar initiativet, men ber om måtehald.

Geir Skadberg, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland

– Me har ein del motsegner, ja, men det er klart at me er opne for å drøfta og bli einige.

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

– Eg leste fylkesmannen sin uttale to gonger i går kveld. Etter å ha lese det ein gong, sat eg igjen med to ting som gjekk igjen heile vegen: ”Motsegn” og ”Marin leire”. Etter å ha lese gjennom ein gong til, ser eg at det er fleire justeringsopplegg her, nokre rett nok ganske omfattande. Men det skal gå an å drøfta ting.

Saudaordførar Asbjørn Birkeland

– Eg syns me har hatt ein god og demokratisk prosess i dette arbeidet. Me og arbeidet vårt representerer meiningane til innbyggarane i Sauda. Då meiner eg at heile formannskapet bør vera med når me skal forhandla med fylkesmannen.

Varaordførar Asle Rafdal

– Ei omfattande rekke med motsegner. Dei inviterer til drøftingar, slik at me kan finna ”gode løysingar ilag”. Eg misliker heile framgangsmåten. Dei er negative til alt og inviterer til drøfting. Me blir sittande med lua i handa. Dette er eit hån mot alt arbeidet me har lagt ned. Rett og slett forkasteleg. Det heng ikkje på greip.

Høgrepolitikar Dagfinn Birkeland

– Men.. me må likevel møta dei, Dagfinn!

Ordførar Asbjørn Birkeland

– Noko av det fylkesmannen fremmar motsegn om, er i tråd med det administrasjonen hadde fokus på i sitt tidlegare planarbeid. Det er politikarane som har endra på desse tinga i sine vedtak. Det er litt viktig å få fram.

Saudarådmann Rune Kloster Tvedt

– Nå blir det først drøftingsmøte, så mekling. Viss me framleis ikkje er einige, vil saka enda hos kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

– Me hadde jo tenkt å ha kommuneplanen oppe i formannskapet 5. juni og i kommunestyret 19. juni. Nå er det jo klart at me møter ein del utfordringar her.

Saudarådmann Rune Kloster Tvedt