50 tonn tung steinblokk sperrar vegen mellom Sauda og Saudasjøen

Like før klokka 21 i kveld har ei fleire kubikkmeter stor steinblokk falle ned på fylkesveg 520 snautt 200 meter aust for Nestunnellen. Raset gjer at vegen mellom Sauda og Saudasjøen for øyeblikket er heilt stengt.

Observasjoner gjort på staden tyder på at steinblokka var borti autovernet mellom bilvegen og gang- og sykkelvegen før ho landa i kjørefeltet som går i retning Sauda. Under steinen verkar asfalten å vera flerra opp.

Nødetatene og vegentreprenør er på staden for å kartlegge omfanget av hendinga.

– Geolog på staden

Ifølge Rune Tallaksen ved operasjonssentralen til SørVest Politidistrikt er det ikkje mistanke om at det har vore folk på staden då blokka kom deisande.

– Er det muleg å seia noko om kva tid vegen eventuelt kan opnast igjen?

– Det er geolog som skal vurdera situasjonen på staden, så det blir det arbeidd med. Ut fra tilbakemeldingar eg har fått fra staden, kan det sjå ut som at det kan ordna seg med at det eine kjørefeltet etter kvart kan opnast, seier Tallaksen.

– Skremmande

Ein av dei første på rasstaden var 15 år gamle Julie Solbakken.

– Eg såg ikkje sjølve raset, men det var ingen andre der då eg kom til staden, så eg var sannsynlegvis den første som kom forbi.

– Kva tenkte du då du såg steinblokka midt i vegen?

– Eg trudde først det var ein bil som hadde vore i ei ulukke, men så såg eg at det var ein stor stein. Eg synest det er skremmande å tenka på at den hadde rast ned rett før eg kom. Og det er ikkje kjekt å tenka på at dette er ein skuleveg, der me ofte har stått i kø her i samband med tunnelarbeid i det siste, seier Solbakken.

Vil sprenga blokka

Klokka 22.25 opplyser politiet via Twitter at geologen på staden anslår blokka til å vera 15-20 kubikkmeter stor og vega opp mot 50 tonn.

Planen er nå å sprenga blokka og flytta restene inn mot fjellsida.