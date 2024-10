Oppjusterer varsel til raudt nivå: – Ein bør førebu seg på det som kjem

Uvêret som er venta å treffe natt til torsdag, er allereie blitt varsla som oransje farenivå både for flaum og jord- og flaumskred. Onsdag føremiddag sender Norges vassdrag- og energidirektorat sin varslingsteneste Varsam ut nytt varsel, denne gong på raudt nivå. Det er det høgaste farenivået, og er einsbetydande med ekstreme nedbørsmengder.

Beredskapskordinator i Sauda kommune, Harald Eikrem, seier til Ryfylke at ein bør ta varselet alvorleg og gjerne ta visse grep.

– No ser det ut som det verste vêret kan treffe litt nord for Sauda, men mulegheita er der for at også vi får ekstrem nedbør. Det kan vere smart å planlegge litt for det som kjem av vêr. Kanskje kan ein få unnagjort handlinga i dag, og la bilen stå i morgon? Det er fare for vegstengingar torsdag, og faren er enkelte stader i Sauda stor for skred og flaum. Ein bør førebu seg på det som kjem, seier Eikrem til Ryfylke.

Ekstremvêret er venta å nå sitt kraftigaste torsdag. I NVE si varsling blir det gitt følgande råd på generelt grunnlag når det er venta så kraftig nedbør:

«Vurder behov for førebyggande tiltak. Følg lokale beredskapsmyndigheiters instruksjonar og råd. Unngå køyring i overvann utan å vite kor djupt det er. Vurder nøye om reisa faktisk er nødvendig», heiter det i varslinga.

Harald Eikrem rådar innbyggarane i Sauda til å ta ein kikk rundt bustadane sine utsette uteområde før dei store vassmengdene etter alt å døme kjem.

– Ta gjerne ein reinsk av sluk og takrenner, så vatnet får rent bort, rådar han til slutt.

Ryfylke vil følge vêrsituasjonen tett, og oppfordrar våre lesarar til å sende oss bilde og tips til frankw@ryfylke.net.