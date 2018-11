Tillitsvalde rasar etter ekstrakutt

– DMS avdeling D, som har dei tyngste og mest krevande brukarane, kan bli utan nattevakt fleire timar kvar natt, då denne personen må ta ei økt i heimesjukepleien.

– Heimesjukepleien har så stramt tidsprogram at dei kun må ta det helsemessige. Det er ikkje fem minutt til overs for brukarkontakt.

– Nedlegginga av fem korttidsplassar fører til at heimesjukepleien må ivareta desse brukarane heime, utan at det er kapasitet til det i dag, og utan at dei blir tilført fleire ressursar.

– Det er ikkje definert eit øvre tak på kor mange brukarar heimesjukepleien skal dekke.

– Dagsenteret har ikkje kapasitet til å fange opp brukaranes behov. Utviklinga er at brukarane blir sjukare og mange treng oppfølging dei ikkje får.

– Det er 13 personar som er innvilga langtidsplass, men som ikkje har plass. Dette auker belastninga på heimesjukepleien som må følge dei opp heime, pluss at dei pårørande får høg omsorgsbelastning. Korttidsplassane blir ”ete opp” av brukarar som er så dårlege at dei ikkje kan dra heim igjen. Problema blir forplanta vidare.

– Det er for få sjukepleiarar. Det fører til at Sauda manglar nødvendig kompetanse.

– Tilsette blir stadig vekk kasta inn i oppgåver dei ikkje er forberedt til, men som må dekkast opp på grunn av mangel på vikarar og vikarbudsjett.

– Sjukehuspasientar frå Sauda blir liggande ekstra døgn på sjukehus fordi det ikkje er kapasitet til å ta imot dei i Sauda, slik Sauda er forplikta til. Dette går ut over rehabiliteringa til pasientane.

– Helsefagarbeidarar må vaske heime hos folk. Dette er heimehjelpoppgåver dei ikkje skal utføre, men det er for få i heimehjelpa. Det skapar stor frustrasjon og er eit stort misbruk av helsefagarbeidarar.

– Både Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Fagforbundet er bekymra for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar i Sauda, både på institusjon og i heimetenestene, og meiner sjukepleiarar dagleg hamnar i konflikt med sine eigne faglege vurderingar. Dei opplevar det som uetisk å måtte handle imot sine eigne faglege overbevisingar.

– NSF er spesielt bekymra over mange avvik i helse og omsorg. Dei fleste avvika går på fall og feil medikamenthandtering. NSF meiner mange av desse avvika kan bli relatert til for få sjukepleiarar og helsefagarbeidarar på jobb.

– Pasientar som ønsker å ta farvel med livet heime, får ikkje dette då det ikkje er kapasitet.

– Tilsette må gå 12,5 timar lange skift i heimetenestene for at bemanninga skal gå opp.

– Politikarane ønsker å ta i bruk det fråflytta Høllandstunet, som igjen heimetenestene skal dekke opp. Denne kapasiteten har ikkje heimetenesten.

– I Torsveien/Bøgata er det snart ikkje kapasitet til å ta brukarane med på fritidsaktiviteter som for eksempel svømming eller Boccia.

– Helsestasjonen har ein reduksjon på 30 prosent stilling. Det går ut over tidleg innsats som startar når barnet er 0-5 år, og tilstedeværet på grunnskulane. Kostratala for helsestasjonen er raude.

– Barnevernsbudsjettet er sprengt, men det skal likevel bli tatt ned.

– Sjukepleiarar må sende pasientar heim som ikkje er klare for det. Dette går på samvittigheita laus for sjukepleiarene.