I solskinnet tysdag var forholda gode for kartlegging av forholda ved Svandalsfossen. Frå venstre står Thomas Pedersen frå Studio Slingshot, som produserer animasjonsfilmar for Roadcap, styreleiar og gründer Knut Pedersen i RoadCap, Ann Therese Ripel Jensen frå Forskaling AS, som er aktuell som samarbeidspartnar lokalt og Ole-Håkon Tronslid Drabløs frå oslofirmaet Scan Survey. Foto: Knut Atle M. Seim.