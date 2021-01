Hurtigbåten til Sauda – 5

Tidligere ordfører i Sauda, Olav Dybing, fortalte meg at han hadde vært på en båttur i Trøndelag. Litt sarkastisk fortsatte han med at dette var første gang han hadde tatt en båt som ikke gikk innom Judaberg.

Judaberg er et tettsted på ei 25 kvadratkilometer stor øy som heter Finnøy. På Judaberg ligger sentralskolen i tidligere Finnøy kommune. Det er også en dagligvareforretning, bensinstasjon, blomsterforretning, legesenter, frisør, en nedlagt husmorskole og en nedlagt videregående på Judaberg. Øya som nå tilhører Stavanger kommune har ca. 1 500 innbyggere, altså en tredel av Saudas befolkning. Øya har også Finnfast (Finnøytunnelen) som sto ferdig i 2009. Den undersjøiske tunellen gjør det mulig å nå Stavanger på ca. 35 minutter med bil. Det er samme tid som hurtigbåten bruker til byen.

Kjære Saudabu! Hold deg fast for nå kommer sjokket! Judaberg har 78 båtanløp per dag. Sauda har to båtanløp, ett fra Sauda kl. 0655 og ett til Sauda kl. 2200.

Det er mulig å reise fra og til Sauda to ganger til, men da med buss på rasfarlig vei mellom Ropeid og Sauda hvis den i det hele tatt er åpen på grunn av stor vannføring i Svandalsfossen.

I tillegg til dette går det en båt fra Stavanger kl. 0715 til Hebnes. Det er nesten en selvfølge at denne båten også anløper Tau, Talgje og Judaberg som alle har undersjøiske tuneller som har kostet skatte-betalerne milliarder. Når båten endelig kommer til Hebnes etter en sightseeing-tur på kryss og tvers i ytre Ryfylke, får du være med på et «forfølgelsesritt» med lokalbussen som skal nå rutebussen som går fra Ropeid kl. 0920. Jeg anbefaler bare turen hvis du har et sterkt hjerte, ikke ser ut frontglasset i bussen, tar noe beroligende og ber en bønn før du entrer bussen på Hebnes. Årsaken til «forfølgelsesrittet» er at lokalbussen bare skal vente i 5 minutter på korresponderende båt. Har Kolumbus noen gang tenkt på hva de skal gjøre med passasjerene til Sauda som blir stående igjen på Hebnes når båten ikke rekker fram i tide? Den eneste årsaken til at det går bra, er en usedvanlig dyktig sjåfør og at alle fastboende på Ropeidhalvøya holder seg hjemme i frykt for å møte «buss-uhyret» på den smale og kronglete veien.

På grunn av «bilsyke» er det mange passasjerer som ikke tåler veien til Sauda. Disse har bare muligheter til å nå Sauda kl. 2155 da dette er det eneste tidspunktet de kan reise til Sauda med båt.

Hvor blir det av politikerne som har lovet å kjempe for Saudabåten?