Larvefest i Veslefrikk barnehage!

Larvefesten var en avslutning på et prosjekt som vi har jobbet med over lengre tid. Det startet på sensommeren da små hender stolt viste frem en larve som lå på et blad nær porten i barnehagen. Boken «Lille Larven Aldri Mett» sto klar i bokhylla og ble i år igjen like aktuell. Når vi skulle planlegge året ble nettopp denne boken vårens første tema.

Gjennom prosjektet om «Lille Larven Aldri Mett» har barna utforsket språket i møte med litteratur, de har utviklet skaperglede gjennom å lage både larver og sommerfugler samt økt nysgjerrigheten som har bidratt til nye oppdagelser i naturen. Prosjektet har også bidratt til at barna har blant annet blitt mer bevisst rundt tall og telling, størrelse og tidsperspektiv samt sunn og usunn mat. Boken er allsidig og fenger alle aldersgruppene, her kan man velge og vrake ut i fra hvilket fagområde man ønsker å jobbe med. Den gir styrke til det språklige mangfoldet gjennom fabulering, rim, rytme og lek med språket, som har ført til et godt språkstimulerende miljø på avdelingen.

Dagen før larvefesten ville tilfeldighetene ha det slik at nyheten kom om at Eric Carle døde som følge av nyresvikt og på et vis ble festen brått viktigere å markere. «Lille Larven Aldri Mett» er en av mange bøker han har skrevet, men denne er tatt tett til brystet av både store og små i barnehager, skoler og hjem verden over. Og det med god grunn!

Vi markerte festen med besøk av en stor larve, hatter, samling der vi gikk gjennom boken og smakte oss gjennom alt det larven spiste på en uke. En treretters med alle ingredienser, avsluttet med sommerfuglkake og smoothie. Jeg vil tro barna kunne kjenne seg igjen i larvens følelse av å være stappmett. Etter en god dupp var de klare igjen for å, som Eric selv sa, fly ut i verden med talentet sitt.