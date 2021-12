Alt klart for julekonsert i kyrkja

– Eg lovar å synga solo, lokkar major i Frelsesarmeen, Thorbjørn Vang, med eit lurt smil.

Låta han har valt til solooppdraget sitt i kyrkja denne søndagen er den norske tekstversjonen av «Mary‘s boy child».

– Sauda trekkspillklubb speler musikken til, og eit par medlemmer i trekkspelklubben blir med på koring, forklarer Vang.

92-åringen er i år ekstra glad for å kunna invitera saudabuen til Frelsesarmeen sin årlege julekonsert i Sauda kyrkje. I fjor blei konserten avlyst på grunn av koronasituasjonen. Han fortel at konserten blir lagt opp etter same lest som før, med han som leiar og ei lang rekke lokale kultur- og musikkrefter som underhaldarar. Blant deltakarane i år finn me Sauda trekkspillklubb, Saudaspretten, Trøkk, Sauda musikkorps og Sonor, som i år har med seg mannskormedlemmer.

Vang håpar på fullt hus også i år, slik det vanlegvis er under denne julekonserten.

– Og det er ekstra kjekt i år, sidan det blei avlyst i fjor. Det pleier alltid å komma veldig mange på julekonserten, og etterpå er det alltid så mange gode tilbakemeldingar. Dette liker folk, seier Vang.

Det er gratis inngang til julekonserten i kyrkja.

– Men me tar ein runde med kollekt. Då speler eg «Jul med din glede» og «Julekveldsvisa» på trekkspelet mitt, medan Ingve Handeland speler bass, seier Vang.

Konserten blir, som vanleg, avslutta med fellessong av «Deilig er jorden».