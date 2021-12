Største skatte- og avgiftsøkning på 20 år

Mens folk flest gleder seg over at nyttårsrakettene går til værs, sender finansminister Vedum skattenivået til nye høyder. Dette skjer samtidig med økt rente, strømpriser som går amok og mens pandemien herjer. Det kommer til å gi bakrus for mange enkeltpersoner og bedrifter.

Frp foreslo i stedet flere lettelser på både skatter og avgifter, i tillegg til en krisepakke som ville hjulpet husholdningene med de høye strømprisene. Dessverre ble vi stående alene, da ingen andre partier stemte for våre forslag. Vi frykter nå at 2022 skal bli et tungt år for mange, og starten på fire tøffe år for folk og næringsliv.