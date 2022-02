Redusert ventetid og billigere oppkjøring

Transportbransjen trenger nemlig norske ungdommer som ønsker seg spennende, trygge og faste jobber. Nå ser vi at land som har gjort seg helt avhengige av billig, utenlandsk arbeidskraft innen transport sliter, og at samfunnskritiske funksjoner tidvis er i ferd med å rakne. Derfor kan vi slå fast at Norge kommer til trenge flere yrkessjåfører og transportarbeidere i fremtiden.

Skal vi ha flere norske lastebilsjåfører på veiene våre, må vi også ha flere yrkessjåførlærere og sensorer. Derfor tas det nå grep. Sensorene får 72 sårt tiltrengte nye kollegaer. Det vil få ned ventelisten for oppkjøring, både for de som skal ta førerkort for klasse B og for de som skal ta førerkort for større kjøretøy.

I tillegg har det for en gangs skyld blitt billigere å ta lappen. Fra nyttår ble gebyret til Statens vegvesen satt ned fra 2020 til 1590 kroner for å ta førerkort klasse B.

Den nye regjeringen har også gitt Nord universitet penger til å ta opp 25 ekstra studenter ved trafikklærertudiet for tunge kjøretøy. Prøveordningen starter til høsten. I tillegg endres opptakskravene slik at personer med realkompetanse også kan søke.

Uten lastebilen stopper Norge. Derfor må vi sørge for at vi har nok lastebilsjåfører, og da må vi også ha nok trafikklærere. I årene som kommer vil vi mangle trafikklærere. Derfor er jeg glad for at den nye Ap/Sp-regjeringen viser aktiv handlekraft i stedet for å være passive tilskuere.