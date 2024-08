Ja, ammoniakkfabrikken må ligge en plass, men ikke på Birkeland industriområde

– Siden det nå har gått alt for lang tid og at det fremdeles ikke finnes noe alternativ så oppfordrer jeg Sauda Kommune og Efuels til å legge ballen med Birkeland industriområde død, skriv verkstadeigar Kjell-Marwin Lavik i dette leserinnlegget.

Iverson eFuels, et norsk prosjekt for produksjon av grønn ammoniakk, har planlagt å etablere en fabrikk for ammoniakkproduksjon på Birkeland industriområde i Sauda. I 2014 ble jeg oppfordret av næringsforeningen i Sauda til å være med å videreføre bilverksteddrift i Sauda etter at FD Tuning la ned sin virksomhet. Sauda kommune hadde på den tiden mistet alle sine verkstedtjenester, og behovet for et verksted var stort. Etter kort betenkningstid tok jeg utfordringen, tok med meg en samarbeidspartner, og i 2016 stod et nytt verkstedbygg klart oppe på Birkeland Industriområde. Jeg har bygd virksomheten min etter prinsippet stein på stein, og i dag kan vi tilby alle Saudabuer alle typer verkstedtjenester, dekkhotell, periodisk kjøretøykontroll samt skade reparasjoner som «Skadeverksted 02» etter alle krav som Statens vegvesen setter og som ble et nytt tilbud fra desember 2022 som ikke har vært mulig å fått utført i Sauda tidligere.

På Birkeland industriområde finnes det i dag virksomheter som tilbyr et mangfold av tjenester. Her er mange bedrifter som skaper liv og utvikling i bygda, og som er viktige for å opprettholde god sysselsetting og livsgrunnlag, ikke bare i Sauda, men for hele regionen Ryfylke. Selv om de fleste av virksomhetene er små hver for seg, sikrer de sammen en god del arbeidsplasser som gir gode skatteinntekter til Sauda Kommune.

Min bedrift har investert betydelige penger og ressurser på å etablere seg på Birkeland, og våre kunder er kjent med og avhengige av vår nåværende plassering og lokasjoner inntil riksveg 520, ca. 4 kilometer fra sentrum. Plasseringen på Birkeland passer perfekt for oss som er her oppe. Området ligger flatt til, og er godt tilrettelagt med vei, vann og avløp, som sikrer et solid grunnlag for vår virksomhet. Flytting av industri til fordel for Iverson eFuels vil derfor kunne bli svært utfordrende.

Iverson eFuels vil i første omgang, etter oppfordring fra Sauda Kommune prøve å komme til enighet med de enkelte bedriftseiere med erstatningstomt, men pr i dag så har ikke Iverson efuel eller Sauda Kommune kommet med noen alternativ plassering av våre bedrifter som er tilfredsstillende. Siden det nå har gått alt for lang tid og at det fremdeles ikke finnes noe alternativ så oppfordrer jeg Sauda Kommune og Efuels til å legge ballen med Birkeland industriområde død og heller bruke sine krefter på å finne alternativ plassering for ammoniakkfabrikken og la oss som har fått våre eiendommer på Birkeland tildelt få fortsette med vår virksomhet på kjent område.

Hva er da alternativet til Sauda Kommune/Iverson Efuels dersom de ikke oppnår enighet angående flytting av alle virksomhetene med alle bedriftseiere som jeg ser som lite sannsynlig

Jo det kan være mulig å ekspropriere eiendommene, men når det er sagt så er det veldig strenge krav som settes for ekspropriering og det er kun Sauda Kommune som kan sette i gang en ekspropriering. Sauda Kommune må da spørre seg selv om de er villig til å ta den sjansen som det kan medføre med i verste fall nedleggelse av allerede etablerte arbeidsplasser

‘Hva er så ekspropriasjon?

Jo, ekspropriasjon er å bli tvunget til å gi fra seg en eiendomsrett eller andre formues rettigheter mot full erstatning. Den som krever ekspropriasjon kalles ekspropriant, mens den som må gi fra seg rettigheten kalles ekspropriat. Ekspropriasjon og grunnerverv vil ofte være svært inngripende, og det kan råde stor usikkerhet hos grunneier fra de første signalene om mulig ekspropriasjon og grunnerverv. Private aktører kan ekspropriere eiendommer. Det skjer enten med tillatelse etter lov om ekspropriasjon

(oreigningslova) § 3, jf. § 2, eller for eksempel gjennom veglova. Slik man kan forstå oreigningsinngrep: «Ekspropriasjon er det etter denne loven når eiendomsretten til fast eiendom eller til bygning eller annet som har fast tilknytting til slik eiendom, blir tatt med tvang, eller når bruksrett, servitutt eller annen rett til, i eller over fast eiendom blir tatt, endret, overført eller avløst med tvang, slik som forbud mot å bruke eiendommen på en viss måte.»

Det er sagt at Iverson skal gi full erstatning. Og hva er så full erstatning? Hva dekkes ved en frivillig flytting / ekspropriasjon? Det er sagt at Iverson eFuel skal dekke alle kostnader med flytting. Men spørsmålet jeg da stiller meg: Hva er alle kostnader? Vil det dekke tapte inntekter under flyttingen? Vil det dekke de langsiktige økonomiske effektene? Her er det mange ubesvarte spørsmål som krever svar.

Min bedrift er avhengig av min motivasjon og tilstedeværelse, samt videre motivasjon til hver og en av mine arbeidstakere som har funnet seg meget godt til rette på industriområdet Birkeland. Jeg personlig er veldig usikker på hvor min motivasjon vil ligge dersom jeg blir tvunget til å flytte fra Birkelandsveien 122 som jeg kaller indrefileten i Sauda mtp. industritomt. I verste fall, som jeg virkelig ikke tør tenke tanken på, er at den oppfordringen jeg fikk fra næringsforeningen i 2014 om å etablere virksomheten min, vil ende med nedleggelse og tap av arbeidsplasser i 2027-2030. Dette vil være høyst beklagelig da jeg mener jeg har et personlig ansvar for de arbeidstakerne fra både inn- og utland som har satset på vår felles bedrift i Sauda.

Jeg er i utgangspunktet ikke negativ til næringsutvikling og Iverson eFuels» planer om ammoniakkfabrikk, men jeg er skeptisk til om vår sak blir tilstrekkelig hørt og at våre meninger blir vektlagt godt nok. Opplevelsen av skepsis i bygda vår er stor av flere grunner, frykten for en fremtid med tap av arbeidsplasser, økonomisk usikkerhet og ikke minst ukontrollerte utslipp til nærmiljøet av forskjellige gasser. Iverson eFuels» planer om å bidra til grønn omstilling er beundringsverdige, men det bør ikke skje på bekostning av lokalsamfunnets økonomiske stabilitet og arbeidsplasser. Jeg oppfordrer derfor Iverson eFuels til å finne en løsning sammen med Sauda Kommune og eventuelt lokalt næringsliv på Birkeland og heller sette inn alle krefter på å finne en annen plassering av ammoniakkfabrikken som sikrer en varig god løsning for kommende generasjoner saudabuer og lokalt næringsliv. Dette vil i sin tur føre til at en også ivaretar hensynet til allerede godt etablert næring, lokalsamfunnet og mangfoldet av natur og miljø, slik at vi sammen kan sikre en bærekraftig fremtid for alle parter.